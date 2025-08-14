ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Донецькій області розширили список населених пунктів для примусової евакуації, - ОВА

Україна, Четвер 14 серпня 2025 19:34
UA EN RU
В Донецькій області розширили список населених пунктів для примусової евакуації, - ОВА Ілюстративне фото: евакуювати будуть в першу чергу сім'ї з дітьми (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Донецькій області оголосили примусову евакуацію родин з дітьми з Дружківки. Також вивозитимуть дітей з населених пунктів Андріївка, Варварівка, Новоандріївка та Роганське Андріївської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Починаємо обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Дружківка, а також з сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області", - повідомив Філашкін.

За його словами, зараз у перерахованих населених пунктів перебуває орієнтовно 1879 дітей. Водночас небезпека від перебування там дуже велика: росіяни щодня близько 3000 разів обстрілюють населені пункти Донеччини.

Тому ОВА закликає сім'ї з дітьми вчасно евакуюватися. Механізми евакуаційних заходів вже відпрацьовані, структурні підрозділи адміністрації, правоохоронці та місцева влада отримали вказівку якомога швидше вивезти дітей, їхніх родичів та забезпечити евакуйованим належні умови проживання.

"Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку!", - сказано у повідомленні.

В Донецькій області розширили список населених пунктів для примусової евакуації, - ОВАФото: район, з якого оголошено примусову евакуацію (DeepState)

Зазначимо, що тільки 13 серпня Донецька ОВА розширювала зону примусової евакуації. Тоді до неї потрапило ще 14 населених пунктів Білозерської та Добропільської громад, перебування у яких пов'язане із небезпекою.

До цього у Донецькій області розширили примусову евакуацію ще на 19 населених пунктів на самому початку серпня. А наприкінці липня під час чергового рішення розширити зону примусової евакуації сімей з дітьми було оголошено евакуацію в тому числі з Добропілля.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Евакуація Війна в Україні
Новини
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні та "три локації" для зустрічі із Зеленським
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні та "три локації" для зустрічі із Зеленським
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія