У Донецькій області розширили примусову евакуацію на 19 населених пунктів
У Донецькій області сім'ї з дітьми примусово евакуюватимуть зі ще 19 пунктів Лиманської громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна в Telegram.
За його словами, примусову евакуацію починають із:
- селища Ярова;
- села Брусівка;
- села Вовчий Яр;
- села Дерилове;
- села Діброва;
- села Закітне;
- села Каленики;
- села Коровій Яр;
- села Крива Лука;
- села Кримки;
- села Лозове;
- села Озерне;
- села Олександрівка;
- села Середнє;
- села Соснове;
- села Старий Караван;
- села Рубці;
- села Щурове;
- села Яцьківка.
Фото: населені пункти, де оголосили евакуацію, на карті (натисніть, щоб збільшити)
Рішення про евакуацію ухвалили під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області.
Філашкін уточнив, що станом на зараз у цих населених пунктах перебувають 109 дітей.
Провести евакуацію доручили керівникам структурних підрозділів ОВА в координації з правоохоронцями. Також вони повинні будуть забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України.
Евакуація в Донецькій області
Нагадаємо, лише наприкінці липня місцева влада на Донеччині вирішила розширити зону примусової евакуації сімей з дітьми.
Зокрема, евакуацію оголосили в місті Добропілля, а також низці населених пунктів. Загалом там перебуває понад 900 дітей.