Залишився тиждень-два на евакуацію: жителів Покровська закликали терміново виїжджати з міста
Оскільки російські загарбники продовжують своє просування у бік Покровська, у жителів міста є тиждень-два на евакуацію. Місцева влада закликає людей виїхати якнайшвидше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Покровської МВА Сергія Добряка в етері "Свобода Ранок".
Темпи евакуації з міста збільшилися, тепер з нього виїжджає щодня по 500-600 місцевих жителів.
Начальник МВА прогнозує, що вже на цьому тижні буде запроваджена примусова евакуація дітей. Він зазначив, що у місті до повномасштабної війни було 13 700 дітей.
"Зараз в громаді залишається ще 4 788 дітей, тобто третина ще залишається… Я думаю, що ми дійдемо до того на цьому тижні, що в нас буде теж примусовий вивіз дітей", - заявив Добряк.
Він додав, що приблизно 60 відсотків жителів виїжджають з Покровська самостійно, власним транспортом.
"Вчора виїхало 490 людей. З них тільки 135 виїхали потягом. А решта виїхали своїм транспортом, з речами, з причепом", - повідомив начальник МВА.
За його словами, держава має ресурс вивозити на день як мінімум 1000 людей.
Місцева влада закликає евакуюватися людям якнайшвидше, щоб це відбувалося у спокійному режимі. Добряк зазначив, що у Покровську наразі працюють усі державні сервіси та служби, але вже невдовзі їхню роботу доведеться припиняти через просування російських загарбників у бік міста.
Ситуація на Покровському напрямку
Оскільки ворог продовжує свій наступ на цьому напрямку, місцеве населення закликають евакуюватися. Цей район є найважчою ділянкою фронту протягом останніх місяців. Місцева влада повідомляла, що російські загарбники перебувають на відстані в 11 км від Покровська. У Новогродівці, що під Покровськом, було введено майже цілодобову комендантську годину. Її також посилили у Мирнограді та Селидовому.
Раніше ми повідомляли, куди необхідно звертатися мешканцям Покровська, Мирнограда та Селидового, щоб виїхати у більш безпечні регіони.
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