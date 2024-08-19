ua en ru
Пн, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ не фіксують відведення військ РФ із Покровського напрямку через операцію в Курській області

Понеділок 19 серпня 2024 12:07
UA EN RU
ЗСУ не фіксують відведення військ РФ із Покровського напрямку через операцію в Курській області Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

ЗСУ не спостерігають відведення російських військ із Покровського напрямку через ситуацію в Курській області.

Про це заявив пресофіцер 14-ї бригади Національної гвардії України "Червона Калина" підполковник Микола Коваль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Вони не збираються звідси, з цього напрямку забирати і перекидати свої війська. Покровський напрямок продовжує бути найгарячішим через те, що жива сила противника постійно проводить штурми – і попри втрати, і попри те, що ми все робимо для того, щоб ворог не просунувся і не прорвав нашу лінію оборони. Все одно ворог… його дуже багато, і він лізе, і лізе", - зазначив він.

Коваль також додав, що малоймовірно, що метою операції в Курській області було відволікання російських військ саме з Покровського напрямку.

"Я б сказав так, що хибна думка про те, що відкрили той фронт, надіючись на те, що вони з Покровського напрямку заберуть туди. Це не для цього робилося, я так вважаю. Тому нехай хлопці роблять свою роботу і поповнюють обмінний фонд. А ми робимо свою тут роботу. І все покаже час", - підсумував військовий.

Бої у Курській області

Українські військові вже другий тиждень проводять операцію на території Курської області, взявши під контроль близько 82 російських населених пунктів. Метою операції є захист прикордонних регіонів України від російських обстрілів та створення буферної зони.

Під час операції ЗСУ знищують російські мости, що ускладнює логістику та відступ російських військ.

Інститут з вивчення війни повідомляє, що Росія перекинула близько 5 тисяч солдатів із фронтів в Україні для "відбиття" територій у Курській області.

Детальніше про ситуацію в Курській області - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ Російська Федерація Війна Росії проти України Війна в Україні
NEWS
Мінус мости через річку Сейм. Як ЗСУ створюють "буферну зону" у Курській області (карти боїв)
Мінус мости через річку Сейм. Як ЗСУ створюють "буферну зону" у Курській області (карти боїв)
DAILY
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін: У нас в області вибух кожні дві хвилини
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін: У нас в області вибух кожні дві хвилини