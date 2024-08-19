За минулу добу 145 боїв, найбільша активність на Покровському напрямку, - Генштаб

Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 145 бойових зіткнень, що свідчить про активізацію бойових дій на кількох напрямках.

Найзапекліші бої точилися на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 45 ворожих штурмів, зокрема, у районах Воздвиженки та Новогродівки. Також ворог активно наступав на Торецькому напрямку, здійснивши 24 атаки.

За уточненою інформацією, протягом вчорашнього дня російські війська завдали п’ять ударів вісьмома ракетами по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, а також здійснили 79 авіаударів, використавши 106 керованих авіаційних бомб (КАБ). Крім того, противник здійснив понад 4600 артилерійських обстрілів, зокрема 159 - із реактивних систем залпового вогню.

Найбільш постраждалими від авіаударів стали населені пункти у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

У відповідь, авіація та ракетні війська Збройних Сил України завдали 17 ударів по скупченню живої сили та техніки противника. Також були уражені важливі об’єкти окупантів, зокрема артилерійська система, засоби ППО, пункти управління та радіолокаційні станції.

На інших напрямках фронту ситуація залишається напруженою. Бої точилися на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському та інших напрямках, де українські захисники успішно відбивали атаки противника.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено, однак на кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність і продовжує мінометні та артилерійські обстріли з території РФ.