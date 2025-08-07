"Примари" ГУР знищили десантний катер РФ і базу ППО в Криму (відео)

Українські розвідники знищили дронами у Криму ворожі РЛС у куполах, десантний катер та базу ППО на горі Ай-Петрі. Кадри бойової роботи зафіксували на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.
Розвідники розповіли, що продовжують операції з демілітаризації тимчасово окупованого Криму. Цього разу бойові дрони спецпідрозділу ГУР Міноборони України “Примари” завдали чергового удару по військових об’єктах окупантів.
Під вогневе ураження потрапив російський десантний катер проекту 02510 “БК-16”, а також три радіолокаційні станції:
“Нєбо-СВУ”,
“Подльот К-1”,
96Л6Е.
З огляду на серйозні втрати у системі протиповітряної оборони, росіяни почали маскувати РЛС у спеціальні захисні куполи. Один з таких об’єктів було знищено на плато Ай-Петрі - там ворог облаштував базу 3-го радіотехнічного полку (в/ч 85683-А).
Нагадаємо, раніше українські дрони спецпідрозділу “Примари” успішно уразили російську систему ППО С-400 у тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапили радари управління й виявлення, а також пускова установка.
Крім того, розвідники у Криму знищили дронами два російські десантні катери та зенітно-ракетний комплекс "ТОР-М2". Кадри бойової роботи зафіксували на відео.
Також у ГУР показали, як ударні дрони нищать командні пункти та бронетехніку російських окупантів. Безпілотники завдають точних ударів по важливих військових об’єктах ворога.