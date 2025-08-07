UA

"Примари" ГУР знищили десантний катер РФ і базу ППО в Криму (відео)

Фото: у ГУР показали, як дрони знищують військові об’єкти окупантів у Криму (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Українські розвідники знищили дронами у Криму ворожі РЛС у куполах, десантний катер та базу ППО на горі Ай-Петрі. Кадри бойової роботи зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.

Розвідники розповіли, що продовжують операції з демілітаризації тимчасово окупованого Криму. Цього разу бойові дрони спецпідрозділу ГУР Міноборони України “Примари” завдали чергового удару по військових об’єктах окупантів.

Під вогневе ураження потрапив російський десантний катер проекту 02510 “БК-16”, а також три радіолокаційні станції:

  • “Нєбо-СВУ”,

  • “Подльот К-1”,

  • 96Л6Е.

З огляду на серйозні втрати у системі протиповітряної оборони, росіяни почали маскувати РЛС у спеціальні захисні куполи. Один з таких об’єктів було знищено на плато Ай-Петрі - там ворог облаштував базу 3-го радіотехнічного полку (в/ч 85683-А).

Операції ГУР

Нагадаємо, раніше українські дрони спецпідрозділу “Примари” успішно уразили російську систему ППО С-400 у тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапили радари управління й виявлення, а також пускова установка.

Крім того, розвідники у Криму знищили дронами два російські десантні катери та зенітно-ракетний комплекс "ТОР-М2". Кадри бойової роботи зафіксували на відео.

Також у ГУР показали, як ударні дрони нищать командні пункти та бронетехніку російських окупантів. Безпілотники завдають точних ударів по важливих військових об’єктах ворога.

