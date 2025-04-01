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У ГУР показали, як дрони знищують командні пункти та бронетехніку РФ

Вівторок 01 квітня 2025 09:07
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У ГУР показали, як дрони знищують командні пункти та бронетехніку РФ Фото: ГУР показали ексклюзивні кадри роботи своїх бійців (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У ГУР показали, як ударні дрони нищать командні пункти та бронетехніку російських окупантів. Безпілотники завдають точних ударів по важливих військових об’єктах ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР.

Завдяки ударно-розвідувальним безпілотникам "Сич" воїни Головного управління розвідки Міноборони України регулярно завдають нищівних ударів по російських військових об'єктах.

Вночі ці дрони влаштовують ворогу справжні "дискотеки", знищуючи командні пункти, склади боєприпасів, замасковану техніку та живу силу окупантів.

ГУР завдали точних ударів по польових командних пунктах, транспорті та місцях скупчення загарбників, що вкотре підтверджує ефективність безпілотних технологій на полі бою.

Чергові успішні атаки завдали бійці групи "Партизана", які майстерно керують дронами і тримають ворога у постійній напрузі.

Нагадаємо, що у ГУР МО України показали підготовку спецпідрозділу "Стугна". На Куп’янському напрямку тривали активні бойові дії із зачистки території від російських окупантів.

Крім того, бійці української розвідки влучно проводять операції вздовж всієї лінії фронту. ГУР показали роботу у Запорізькій області.

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Російська Федерація ГУР Атака дронів
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