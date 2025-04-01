У ГУР показали, як дрони знищують командні пункти та бронетехніку РФ

У ГУР показали, як ударні дрони нищать командні пункти та бронетехніку російських окупантів. Безпілотники завдають точних ударів по важливих військових об’єктах ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР.

Завдяки ударно-розвідувальним безпілотникам "Сич" воїни Головного управління розвідки Міноборони України регулярно завдають нищівних ударів по російських військових об'єктах. Вночі ці дрони влаштовують ворогу справжні "дискотеки", знищуючи командні пункти, склади боєприпасів, замасковану техніку та живу силу окупантів. ГУР завдали точних ударів по польових командних пунктах, транспорті та місцях скупчення загарбників, що вкотре підтверджує ефективність безпілотних технологій на полі бою. Чергові успішні атаки завдали бійці групи "Партизана", які майстерно керують дронами і тримають ворога у постійній напрузі.