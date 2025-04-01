У ГУР показали, як знищують десантні катери та ЗРК окупантів у Криму (відео)

Українські розвідники у Криму знищили дронами два російські десантні катери та зенітно-ракетний комплекс "ТОР-М2". Кадри бойової роботи зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

Як розповіли у ГУР, згодом розвідники завдали удару й по зенітно-ракетному комплексу "ТОР-М2" російських військ.

"Дрони воїнів спецпідрозділу ГУР МО України "Prymarу" майстерно ухиляються від ворожих зенітних ракет та вражають десантні катери 02510 БК-16 та "Раптор", - йдеться в повідомленні.

Операції ГУР

Нагадаємо, сьогодні у ГУР показали, як ударні дрони нищать командні пункти та бронетехніку російських окупантів. Безпілотники завдають точних ударів по важливих військових об’єктах ворога.

Також днями у ГУР показали підготовку спецпідрозділу "Стугна". На Куп’янському напрямку тривали активні бойові дії із зачистки території від російських окупантів.

Крім того, бійці української розвідки влучно проводять операції вздовж всієї лінії фронту. ГУР показали роботу у Запорізькій області.

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