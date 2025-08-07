"Призраки" ГУР уничтожили десантный катер РФ и базу ПВО в Крыму (видео)

Разведчики рассказали, что продолжают операции по демилитаризации временно оккупированного Крыма. На этот раз боевые дроны спецподразделения ГУР Минобороны Украины "Призраки" нанесли очередной удар по военным объектам оккупантов.

Под огневое поражение попал российский десантный катер проекта 02510 "БК-16", а также три радиолокационные станции:

"Небо-СВУ",

"Подлёт К-1",

96Л6Е.

Учитывая серьезные потери в системе противовоздушной обороны, россияне начали маскировать РЛС в специальные защитные купола. Один из таких объектов был уничтожен на плато Ай-Петри - там враг обустроил базу 3-го радиотехнического полка (в/ч 85683-А).