"Примари" ГУР знищили систему С-400 в Криму (відео)

Українські дрони спецпідрозділу “Примари” успішно уразили російську систему ППО С-400 у тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапили радари управління й виявлення, а також пускова установка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.

"Радари - це “очі” ворожої системи ППО. Без них зенітні комплекси стають небоєздатними", - зазначили в ГУР.

На відео співробітники розвідки показали кадри бойової роботи по критично важливих і дороговартісних компонентах комплексу ППО С-400 "Тріумф".

"Дрони спецпідрозділу "Примари" ГУР МО України послідовно продовжують послаблювати російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму", - розповіли в розвідці.

РЛС ЗРК С-400 "Тріумф"

Зауважимо, що радіолокаційна станція (РЛС) Зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" є важливою складовою частиною системи протиповітряної оборони, розробленою Росією.

РЛС цього комплексу здатна виявляти та супроводжувати різні повітряні цілі, такі як літаки, крилаті ракети, балістичні ракети та інші повітряні об'єкти.

Відомо, що РЛС С-400 може одночасно обробляти велику кількість цілей, що дає змогу забезпечити високий рівень інтеграції з іншими ракетними системами та засобами управління, дозволяючи ефективно здійснювати захист від повітряних загроз на всіх рівнях.

Вона використовує кілька типів ракет, здатних знищувати цілі на різних відстанях та висотах, від чого залежить успішність боротьби з багатозадачними та різноманітними загрозами.

Цієї весни в окупованому росіянами Криму, неподалік від міста Саки, було знищено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

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