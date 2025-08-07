ua en ru
"Призраки" ГУР уничтожили десантный катер РФ и базу ПВО в Крыму (видео)

Четверг 07 августа 2025 14:52
"Призраки" ГУР уничтожили десантный катер РФ и базу ПВО в Крыму (видео) Фото: в ГУР показали, как дроны уничтожают военные объекты оккупантов в Крыму (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украинские разведчики уничтожили дронами в Крыму вражеские РЛС в куполах, десантный катер и базу ПВО на горе Ай-Петри. Кадры боевой работы зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Украины.

Разведчики рассказали, что продолжают операции по демилитаризации временно оккупированного Крыма. На этот раз боевые дроны спецподразделения ГУР Минобороны Украины "Призраки" нанесли очередной удар по военным объектам оккупантов.

Под огневое поражение попал российский десантный катер проекта 02510 "БК-16", а также три радиолокационные станции:

  • "Небо-СВУ",

  • "Подлёт К-1",

  • 96Л6Е.

Учитывая серьезные потери в системе противовоздушной обороны, россияне начали маскировать РЛС в специальные защитные купола. Один из таких объектов был уничтожен на плато Ай-Петри - там враг обустроил базу 3-го радиотехнического полка (в/ч 85683-А).

Операции ГУР

Напомним, ранее украинские дроны спецподразделения "Призраки" успешно поразили российскую систему ПВО С-400 во временно оккупированном Крыму. Под удар попали радары управления и обнаружения, а также пусковая установка.

Кроме того, разведчики в Крыму уничтожили дронами два российских десантных катера и зенитно-ракетный комплекс "ТОР-М2". Кадры боевой работы зафиксировали на видео.

Также в ГУР показали, как ударные дроны уничтожают командные пункты и бронетехнику российских оккупантов. Беспилотники наносят точные удары по важным военным объектам врага.

