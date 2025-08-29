ua en ru
В Криму бійці ГУР уразили дороговартісну російську РЛС зі складу С-400 (відео)

П'ятниця 29 серпня 2025 10:34
UA EN RU
В Криму бійці ГУР уразили дороговартісну російську РЛС зі складу С-400 (відео) Фото: ворожа система ППО С-400 (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Розвідникам вдалося успішно вразити дороговартісну ціль в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про російську радіолокаційну систему зі складу С-400.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.

Атака відбулася в ніч на 28 серпня. Спецпризначенці уразили на території тимчасово окупованого Криму російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 "Тріумф".

"Черговий “тріумф” загарбників на півострові “осліп” - схоже, це фіаско. Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває", - зазначили розвідники.

Що відомо

Радар 91Н6Е є ключовим елементом системи С-400.

Він є модернізованою версією станції 64N6E із системи С-300. Це панорамний тривимірний радар, змонтований на шасі MZKT-7930, який може обертатися на 360°.

Забезпечує виявлення цілей на відстанях до 600 км залежно від розміру об’єкта і здатен одночасно відстежувати до 300 цілей, супроводжуючи до 100 з них.

Умовна дальність для балістичних цілей становить до 230 км, для великих літальних апаратів на великих висотах - до 530 км, а максимальна дальність досягає 600 км.

Радар використовує двосторонній фазований антений масив з електронним наведенням у двох площинах і програмним стрибком частоти, що робить його стійким до радіоперешкод. Після розгортання система готова до роботи приблизно за 5 хвилин.

Дані з 91Н6Е передаються у пункт управління , який координує весь бойовий цикл - від виявлення та класифікації цілей до пріоритизації та пуску ракет.

Його оперативність і автоматизована передача даних до пускових систем робить його центральним вузлом "очі та мозок" С-400.

Робота ГУР

Раніше, українські дрони спецпідрозділу “Примари” успішно уразили російську систему ППО С-400 в Криму. Під удар потрапили радари управління й виявлення, а також пускова установка.

Крім того, неподалік від міста Саки, було знищено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

А вчора стало відомо про ураження малого ракетного корабля Росії "Буян-М", який є носієм крилатих ракет "Калібр". Влучання зафіксували на відео.

