"Примари" ГУР знову вдарили по Криму: знищено три РЛС і десантний катер ворога
Дрони спеціального підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Примари" провели чергову успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управліня розвідки України.
Як повідомляє ГУР, розвідники майстерно ухилилися від ракет російської ППО та знищили цінну радіолокаційну техніку противника.
Під удар українських дронів потрапили:
- РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф";
- РЛС П-18 "Тєрєк";
- РЛС 55Ж6У "Нєбо-У";
- десантний катер типу "БК-16".
У ГУР зазначили, що удари "Примар" значно послаблюють можливості російських окупаційних військ виявляти повітряні цілі та контролювати акваторію навколо півострова.
На підтвердження успішної операції ГУР оприлюднило відео ураження цілей.
Операції "Примар" у Криму
Раніше ми писади, що українські спецпризначенці провели чергову успішну операцію у тимчасово окупаваному Криму, знищивши два транспортні Ан-26 та кілька РЛС.
Крім авіації, під удар потрапили й об’єкти протиповітряної оборони. "Примари" уразили російську радіолокаційну станцію надводної обстановки, а також берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1".
Також ми писали, що українська розвідка вперше в історії знищила два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це сталось в тимчасово окупованому Криму.
21 вересня на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вполювали два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".