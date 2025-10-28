"Призраки" ГУР поразили российскую ПВО на Донбассе: уничтожены две РЛС и пусковая установка С-300

В течение последних двух недель мастера спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Призраки" системно "работали" по российской ПВО на украинском Донбассе. Есть успехи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Кроме того, украинские разведчики поразили группу российских военных и КамАЗ, на котором они передвигались. Борьба продолжается, и "Призраки" продолжают наносить удары по критическим объектам противника.

По данным разведчиков, в результате очередных атак были уничтожены две радиолокационные станции РЛС 48Я6-К1 "подлет" и пусковая установка 9А82 из состава комплекса С-300В.

РЛС 48Я6-К1 "Подлет"

Это радиолокационная станция, входящая в состав зенитно-ракетного комплекса С-300В. Она предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также для передачи целеуказания на пусковые установки.

Пусковая установка 9А82

Это самоходная установка комплекса С-300В, на которой расположены зенитные ракеты. Она получает целеуказания от РЛС и запускает ракеты по самолетам, вертолетам или крылатым ракетам противника.

Другие операции "Призраков"

Напомним, недавно "Призраки" ГУР ударили по Крыму и уничтожили три РЛС и десантный катер врага.

Перед тем разведчики уничтожили сразу несколько ключевых систем российской ПВО и связи, среди которых комплекс С-400.

Также сообщалось о поражении дорогостоящей цели во временно оккупированном Крыму. Речь идет о российской радиолокационной системе из состава С-400.