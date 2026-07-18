"Прильотів" не показали: росЗМІ уникають кадрів палаючих складів Wildberries

Російські телеканали та підцензурні онлайн-ЗМІ практично не показали своїй аудиторії наслідків ударів ЗСУ 18 липня по складах Wildberries.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинг російського медіа "Агенство.Новости"

Як росЗМІ висвітлили удари

За даними моніторингу, жоден російський телеканал у ранкових і денних випусках новин не анонсував удари по складах Wildberries серед головних подій дня.

Більшість коротко торкалися теми лише після першого сюжету, присвяченого діям російської армії в Україні.

За спостереженнями авторів моніторингу, на НТВ ведуча випуску новин о 10 годині виділила темі атак на Wildberries 40 секунд ефірного часу. Переказавши публікації у блогах губернаторів Московської та Тамбовської областей, вона перейшла до інших новин.

В 11-годинних новинах на "Росії 1" про атаку розповіли так само - 40 секунд після репортажу про дії російської армії в Україні. До повідомлень губернаторів додали заяву офіційного представника Слідчого комітету.

Без фото і відео з місця подій та повноцінних репортажів висвітлив подію "Перший канал" у випуску новин о 12 годині. Там розповіли про події одразу після анонсу основних тем, приділивши їм близько двох хвилин.

Автори моніторингу підкреслюють: жоден телеканал не показав кадри пожеж на складах.

Що приховують силовицькі Telegram-канали

За даними моніторингу, пов'язані з силовиками Telegram-канали також не публікували кадрів пожеж.

Єдиним фото, яке передруковували видання, став знімок, опублікований у пості губернатора Підмосков'я Андрія Воробйова.

Telegram-канал, що входить до медіахолдингу Ксенії Собчак, опублікував лише дві новини про атаку.

Першу проєкт супроводив поясненням: чому у пості немає фото наслідків "прильотів", які вже розійшлися мережею.

"Тому що російська влада заборонила ЗМІ та звичайним людям публікувати наслідки атак, крім офіційних звітів, і ми побоюємось санкцій навіть за публікацію фото, за якими неможливо визначити локацію", - йдеться у поясненні редакції.

Що заборонено в російських регіонах

У Тамбовській області заборонено публікувати дані про БпЛА та роботу ППО.

У Підмосков'ї про таку заборону публічно не повідомлялося, але з середини травня вона діє на території Москви.