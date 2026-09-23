"Прильоти" по Києву: в УЗ відповіли, чи пошкоджений центральний вокзал

Центральний залізничний вокзал Києва не пошкоджений внаслідок обстрілу російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укрзалізниці".
"У зв’язку з інформацією про приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва повідомляємо: вокзал не пошкоджено", - зазначили у компанії.
В УЗ також закликали всіх громадян перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Нагадаємо, сьогодні в УЗ закликали українців триматися подалі від залізничних об'єктів і йти до укриття за будь-якого рівня тривоги найближчими днями і в подальшому.
Зазначимо, вранці 23 вересня російські дрони влучили у дві автозаправні станції в різних районах Києва - Голосіївському та Дарницькому. В одному з випадків загорівся дах АЗС, унаслідок чого постраждала одна людина.
Крім того, після удару АЗС мережі "Укрнафта" була повністю зруйнована. Це вже шоста атака на об'єкти компанії за останні тижні. Працівники не постраждали, оскільки на момент обстрілу перебували в укритті.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вранці російські окупанти завдали нових ударів по столиці. Внаслідок атаки загинув один цивільний, ще восьмеро людей постраждали.