"Прильоти" по Києву: в УЗ відповіли, чи пошкоджений центральний вокзал

"У зв’язку з інформацією про приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва повідомляємо: вокзал не пошкоджено", - зазначили у компанії.

В УЗ також закликали всіх громадян перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні в УЗ закликали українців триматися подалі від залізничних об'єктів і йти до укриття за будь-якого рівня тривоги найближчими днями і в подальшому.

Зазначимо, вранці 23 вересня російські дрони влучили у дві автозаправні станції в різних районах Києва - Голосіївському та Дарницькому. В одному з випадків загорівся дах АЗС, унаслідок чого постраждала одна людина.