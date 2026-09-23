"Прилеты" по Киеву: в УЗ ответили, поврежден ли центральный вокзал

"В связи с информацией о прилете вблизи Центрального железнодорожного вокзала Киева сообщаем: вокзал не поврежден", - отметили в компании.

В УЗ также призвали всех граждан находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Напомним, сегодня в УЗ призвали украинцев держаться подальше от железнодорожных объектов и идти к укрытию при любом уровне тревоги в ближайшие дни и в дальнейшем.

Отметим, утром 23 сентября российские дроны попали в две автозаправочные станции в разных районах Киева - Голосеевском и Дарницком. В одном из случаев загорелась крыша АЗС, в результате чего пострадал один человек.