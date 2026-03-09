Прилеты "Искандеров" и десятков дронов: в ВСУ раскрыли детали ночной атаки россиян

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 9 марта противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" с ВОТ АР Крым, а также 197 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с шести направлений, около 120 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на утро, противовоздушной обороной сбит или подавлен 161 вражеский дрон типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание двух ракет и 36 ударных дронов, а также падение сбитых вражеских целей на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.