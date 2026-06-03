UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Приліт підтверджено: як виглядає корвет "Бойкий" після атаки дронів СБС (фото)

23:10 03.06.2026 Ср
2 хв
Дрони пролетіли до ворожого судна понад 1000 км
aimg Валерій Ульяненко
Фото: російський корвет "Бойкий" (wikimedia)

В середу, 3 червня, оператори 1-го окремого центру СБС уразили російський корвет "Бойкий" у сухому доці в Кронштадті. Супутникові знімки підтвердили влучання по ворожому судну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "КіберБорошно".

На супутникових знімках видно, що судно димить і росіяни намагаються його погасити з кількох брандспойтів.

"Бойкий" відомий тим, що супроводжував танкери "тіньового флоту" країни-агресорки і перебував у Кронштадті на ремонті.

Читайте також: Супутникові знімки розкрили наслідки атаки на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі

Відстань від України до російського корвета становить близько 1100 кілометрів.

Фото: наслідки удару по корвету "Бойкий" (t.me/kiber_boroshno)

Фото: наслідки удару по корвету "Бойкий" (t.me/kiber_boroshno)

Що відомо про російський корвет

Корвет "Бойкий" проєкту 20380 було збудовано у 2011 році, а до складу Балтійського флоту РФ його прийняли у 2013 році.

Судно є носієм керованого ракетного озброєння та активною бойовою одиницею, яку окупанти залучали до операцій поблизу кордонів країн НАТО.

У Силах безпілотних систем наголошували, що удар по корвету суттєво послаблює морський потенціал країни-агресорки у Балтійському регіоні.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні українські безпілотники атакували Москву. Мер російської столиці Сергій Собянін повідомляв про нібито збиття дронів та роботу екстрених служб у місцях падіння уламків.

Водночас президент України Володимир Зеленський підтвердив удари по Кронштадту та Тамбову. За його словами, усі три об’єкти мають стосунок до фінансування або забезпечення військової машини РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяСанкт-ПетербургВійна в УкраїніДрони