Приліт підтверджено: як виглядає корвет "Бойкий" після атаки дронів СБС (фото)

В середу, 3 червня, оператори 1-го окремого центру СБС уразили російський корвет "Бойкий" у сухому доці в Кронштадті. Супутникові знімки підтвердили влучання по ворожому судну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "КіберБорошно".
На супутникових знімках видно, що судно димить і росіяни намагаються його погасити з кількох брандспойтів.
"Бойкий" відомий тим, що супроводжував танкери "тіньового флоту" країни-агресорки і перебував у Кронштадті на ремонті.
Відстань від України до російського корвета становить близько 1100 кілометрів.
Фото: наслідки удару по корвету "Бойкий" (t.me/kiber_boroshno)
Корвет "Бойкий" проєкту 20380 було збудовано у 2011 році, а до складу Балтійського флоту РФ його прийняли у 2013 році.
Судно є носієм керованого ракетного озброєння та активною бойовою одиницею, яку окупанти залучали до операцій поблизу кордонів країн НАТО.
У Силах безпілотних систем наголошували, що удар по корвету суттєво послаблює морський потенціал країни-агресорки у Балтійському регіоні.
Нагадаємо, у ніч на сьогодні українські безпілотники атакували Москву. Мер російської столиці Сергій Собянін повідомляв про нібито збиття дронів та роботу екстрених служб у місцях падіння уламків.
Водночас президент України Володимир Зеленський підтвердив удари по Кронштадту та Тамбову. За його словами, усі три об’єкти мають стосунок до фінансування або забезпечення військової машини РФ.