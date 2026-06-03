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Прилет подтвержден: как выглядит корвет "Бойкий" после атаки дронов СБС (фото)

23:10 03.06.2026 Ср
2 мин
Дроны пролетели до вражеского судна более 1000 км
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российский корвет "Бойкий" (wikimedia)

В среду, 3 июня, операторы 1-го отдельного центра СБС поразили российский корвет "Бойкий" в сухом доке в Кронштадте. Спутниковые снимки подтвердили попадание по вражескому судну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "КиберБорошно".

На спутниковых снимках видно, что судно дымит и россияне пытаются его погасить из нескольких брандспойтов.

"Бойкий" известен тем, что сопровождал танкеры "теневого флота" страны-агрессора и находился в Кронштадте на ремонте.

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Расстояние от Украины до российского корвета составляет около 1100 километров.

Фото: последствия удара по корвету "Бойкий" (t.me/kiber_boroshno)

Фото: последствия удара по корвету "Бойкий" (t.me/kiber_boroshno)

Что известно о российском корвете

Корвет "Бойкий" проекта 20380 был построен в 2011 году, а в состав Балтийского флота РФ его приняли в 2013 году.

Судно является носителем управляемого ракетного вооружения и активной боевой единицей, которую оккупанты привлекали к операциям вблизи границ стран НАТО.

В Силах беспилотных систем отмечали, что удар по корвету существенно ослабляет морской потенциал страны-агрессора в Балтийском регионе.

Напомним, в ночь на сегодня украинские беспилотники атаковали Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщал о якобы сбивании дронов и работе экстренных служб в местах падения обломков.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по Кронштадту и Тамбову. По его словам, все три объекта имеют отношение к финансированию или обеспечению военной машины РФ.

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