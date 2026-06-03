Прилет подтвержден: как выглядит корвет "Бойкий" после атаки дронов СБС (фото)

На спутниковых снимках видно, что судно дымит и россияне пытаются его погасить из нескольких брандспойтов.

"Бойкий" известен тем, что сопровождал танкеры "теневого флота" страны-агрессора и находился в Кронштадте на ремонте.

Расстояние от Украины до российского корвета составляет около 1100 километров.

Фото: последствия удара по корвету "Бойкий" (t.me/kiber_boroshno)

Фото: последствия удара по корвету "Бойкий" (t.me/kiber_boroshno)

Что известно о российском корвете

Корвет "Бойкий" проекта 20380 был построен в 2011 году, а в состав Балтийского флота РФ его приняли в 2013 году.

Судно является носителем управляемого ракетного вооружения и активной боевой единицей, которую оккупанты привлекали к операциям вблизи границ стран НАТО.

В Силах беспилотных систем отмечали, что удар по корвету существенно ослабляет морской потенциал страны-агрессора в Балтийском регионе.