UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Приліт балістики та наліт десятків дронів: РФ атакувала 18 локацій по Україні

Фото: сили ППО знищили більше ста ворожих дронів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували Україну балістикою та 154 ударними дронами. Більшість ворожих цілей збили сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Херсон занурився у блекаут: що відомо

"У ніч на 13 лютого противник атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" із Курської області РФ, а також 154 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, близько 100 із них – це "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Нічну атаку росіян відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 111 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів.

При цьому повідомляється про влучання однієї ракети та 22 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на 2 локаціях.

Удари росіян по Україні

Нагадаємо, сьогодні вночі, 13 лютого, під ударом російських безпілотників перебував порт на Одещині. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще шестеро - поранені.

Цілями російських військ у регіоні стали обʼєкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури області. У порту пошкоджено склади з добривами, виникли пожежі – зайнялися чотири легкові автомобілі та вантажні вагони.

Окрім того, пізно ввечері 12 лютого російські війська вкотре атакували Одесу "Шахедами". Після вибухів у місті виникли значні перебої з електропостачанням, водою та теплом.

Також через удари РФ у деяких областях України запроваджують тимчасові зміни в розкладі приміських поїздів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППОПовітряні сили УкраїниВторгнення Росії до УкраїниДрони