Приліт балістики та наліт десятків дронів: РФ атакувала 18 локацій по Україні

"У ніч на 13 лютого противник атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" із Курської області РФ, а також 154 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, близько 100 із них – це "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Нічну атаку росіян відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 111 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів.

При цьому повідомляється про влучання однієї ракети та 22 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на 2 локаціях.