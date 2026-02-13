RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Прилет баллистики и налет десятков дронов: РФ атаковала 18 локаций по Украине

Фото: силы ПВО уничтожили более ста вражеских дронов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали Украину баллистикой и 154 ударными дронами. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Херсон погрузился в блэкаут: что известно

"В ночь на 13 февраля противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" из Курской области РФ, а также 154 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов, около 100 из них - это "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Ночную атаку россиян отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы ВСУ.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 111 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов.

При этом сообщается о попадании одной ракеты и 22 ударных дронов на 18 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 2 локациях.

 

Удары россиян по Украине

Напомним, сегодня ночью, 13 февраля, под ударом российских беспилотников находился порт в Одесской области. В результате атаки погиб один человек, еще шестеро - ранены.

Целями российских войск в регионе стали объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры области. В порту повреждены склады с удобрениями, возникли пожары - загорелись четыре легковых автомобиля и грузовые вагоны.

Кроме того, поздно вечером 12 февраля российские войска в очередной раз атаковали Одессу "Шахедами". После взрывов в городе возникли значительные перебои с электроснабжением, водой и теплом.

Также из-за ударов РФ в некоторых областях Украины вводят временные изменения в расписании пригородных поездов.

