Херсон занурився у блекаут: що відомо

Херсон сьогодні зранку, 13 лютого, занурився у блекаут. До відновлення електропостачання вода у будинки подаватиметься за рахунок генераторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на Telegram глави Херсонської МВА Ярослава Шанька.

"У Херсоні тимчасово відсутнє електропостачання. Фахівці з'ясовують причини. Працюємо над якомога швидшим поверненням електрики в домівки наших людей", - заявив Шанько.

За його словами, до відновлення електропостачання вода подаватиметься з допомогою генераторів.

"Прошу поставитися до ситуації з розумінням. Нагадую, в громаді працюють Пункти незламності, де можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом, зігрітися і просто перепочити", - додав глава Херсонської МВА.

Він також зазначив, що за минулу добу внаслідок російських атак у Херсонській громаді одна людина загинула, ще 3 – отримали поранення.