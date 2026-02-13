Херсон занурився у блекаут: що відомо
Херсон сьогодні зранку, 13 лютого, занурився у блекаут. До відновлення електропостачання вода у будинки подаватиметься за рахунок генераторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на Telegram глави Херсонської МВА Ярослава Шанька.
"У Херсоні тимчасово відсутнє електропостачання. Фахівці з'ясовують причини. Працюємо над якомога швидшим поверненням електрики в домівки наших людей", - заявив Шанько.
За його словами, до відновлення електропостачання вода подаватиметься з допомогою генераторів.
"Прошу поставитися до ситуації з розумінням. Нагадую, в громаді працюють Пункти незламності, де можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом, зігрітися і просто перепочити", - додав глава Херсонської МВА.
Він також зазначив, що за минулу добу внаслідок російських атак у Херсонській громаді одна людина загинула, ще 3 – отримали поранення.
Удари РФ по Херсону та області
Російські війська щодня атакують Херсон та громади області, застосовуючи дрони різних типів. Так, пізно ввечері 7 лютого російські окупанти обстріляли з РСЗВ Корабельний район Херсона. Внаслідок ворожої атаки травми різного ступеня важкості отримали три жінки.
Окрім того, ворог вдень 30 січня атакував маршрутний автобус у Херсоні. В результаті обстрілу поранення отримали 5 людей. Одна людина загинула на місці.
Також на початку січня росіяни завдавали ударів по Херсонській ТЕЦ. Тоді на території станції було щонайменше чотири прильоти, через постійні атаки вона втратила можливість працювати у звичному режимі.