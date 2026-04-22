Прикрив собою дитину: сьомою жертвою теракту у Києві став двірник "дядя Саша"

У Київ помер ще один постраждалий унаслідок стрілянини в Голосіївському районі 18 квітня. Сьомою жертвою теракту став двірник, який прикрив собою дитину та отримав смертельні поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Київ24".

Що відомо про загиблого

За інформацією журналістки каналу, чоловік помер 20 квітня. Повідомляють, що під час нападу чоловік прикрив собою хлопчика, але сам не вижив після тяжких поранень

Мешканці будинку називали його "дядя Саша". Сусіди згадують загиблого як добру і чуйну людину, яка завжди допомагала іншим.

"Він був дуже доброю людиною, чуйною. Він завжди посміхався", - розповіла кореспондентка.

Як його запам’ятали мешканці

Журналістка зазначила, що не була особисто знайома з двірником, але часто бачила його у дворі. За її словами, чоловік постійно спілкувався з мешканцями та допомагав їм у повсякденних справах.

Також він опікувався дворовим котом, який після його смерті залишився без господаря. Тепер тварину підгодовують мешканці будинку та вирішують, хто зможе за нею доглядати.

Що відомо про теракт у Києві 18 квітня

Нагадаємо, увечері 18 квітня у Києві стався теракт. Дмитро Васильченков підпалив свою квартиру на вулиці Деміївській, після чого вийшов на вулицю з карабіном і відкрив безладну стрілянину по людях. Згодом він зайшов до супермаркету "Велмарт", де забарикадувався із заручниками.

Бійці спецпідрозділу КОРД близько 40 хвилин намагалися вести переговори, однак чоловік їх ігнорував і не висував жодних вимог. Після вбивства одного із заручників правоохоронці пішли на штурм і ліквідували нападника.

Зброя була зареєстрована офіційно - Васильченков мав погашену судимість, що дозволяло йому легально її придбати. Унаслідок пожежі також постраждала 4-місячна дитина, яка отруїлася чадним газом у сусідній квартирі.

Наступного дня в мережі з’явилося відео, на якому двоє патрульних залишають місце події після пострілів. Скандал призвів до відставки начальника Департаменту патрульної поліції Євгенія Жукова, а генпрокурор Руслан Кравченко відкрив кримінальне провадження щодо дій поліцейських.