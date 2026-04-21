"Великий сором": Клименко розповів про двох поліцейських, які втекли від стрілка

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі зі ЗМІ.

"Перший дзвінок в поліцію був про "хуліганку". Дорогою вони дізналися, що стрільба і є поранені. Те, як вони повелися в цей момент – це великий сором. Дві дорослі людини, які присягали на захист, залишили цього хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли", - зазначив Клименко.

За його словами, як мінімум вони мали зайняти позицію, привести зброю до бою, та намагатися зупинити стрільця всіма способами – аж до негайної ліквідації.

"За лічені хвилини прибули інші екіпажі, зразу цього хлопчика відтягнули, наступний екіпаж зразу в машину його забрав. Тобто далі всі діяли професійно. Офіцери КОРДу діяли швидко і професійно, я не вперше на таких операціях", - додав глава МВС.

Клименко додав, що перемовини тривали 40 хвилин – він ходив по магазину, не реагував, він у неадекватному стані був. Він стріляв просто, і ні з ким не розмовляв, просто стріляв.

"Я хочу одне сказати, що не можна по двох патрульних оцінювати всю систему. На той момент конкретно ці дві людини проявили психологічну слабкість", - підкреслив Клименко.

Що відомо про поліцейських, які втекли від стрілка

За словами Клименка, жінка-патрульна 44 років – це перший прийом в Департамент патрульної поліції, вона проходила по конкурсу в 2015 році. Вона працювала в штабі, в Департаменті патрульної поліції.

Як зазначив міністр, за 10 років можна було керівництву підготувати весь особовий склад до екстремальних ситуацій. Через некомплект у Києві на рівні 20% на вихідні дні офіцерів штабу також залучають у наряди.

Другий патрульний – це чоловік, якому зараз 27 років, він прийшов у поліцію в 25. В той час, коли він приходив, мобілізаційний вік був з 27 років. Він закінчив Академію патрульної поліції і прийшов служити на початку 2024-го.