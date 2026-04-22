ua en ru
Ср, 22 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Голосіївський стрілець називав себе "генералом російської армії"

11:26 22.04.2026 Ср
3 хв
У телефоні стрільця з Києва знайшли дивні відео
aimg Олена Чупровська aimg Юлія Акимова
Голосіївський стрілець називав себе "генералом російської армії" Фото: голова Нацполіції Іван Вигівський (facebook com UA National Police)

58-річний Дмитро Васильченков, який влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва, називав себе генералом російської армії. Це з'ясувалося після вивчення його особистих файлів в телефоні.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський після брифінгу.

Читайте також: Несподівана деталь у телефоні ліквідованого стрільця у Києві допомогла поліції, - глава МВС

Що знайшли в телефоні стрільця

На пристрої Дмитра Васильченкова виявили відеозаписи, на яких він сам себе знімав під час стрільби.

"Ми коли подивилися певні файли у нього в телефоні - він там постійно знімав себе, де він стріляв. Він, коли ходив по під'їзду, називав себе генералом російської армії. Ми розуміємо, що були певні в нього вади", - сказав Вигівський.

Диктофон увімкнув перед конфліктом із сусідом

Окрім відео, поліція виявила аудіозапис. За словами Вигівського, стрілець увімкнув диктофон під час сварки з сусідом - імовірно, щоб потім виправдати свої дії.

На запис потрапило все: як він піднявся у квартиру за карабіном, як ходив під'їздом і аж до моменту, коли забіг у супермаркет і захопив заручників.

Цей аудіозапис уже передали до СБУ.

Голосіївський стрілець називав себе &quot;генералом російської армії&quot;Фото: глава Нацполіції Іван Вигівський розповів про нові деталі слідства (інфографіка РБК-Україна)

Теракт у Голосіївському районі: що відомо

Нагадаємо, увечері 18 квітня Дмитро Васильченков підпалив власну квартиру на вулиці Деміївській, вийшов на вулицю з карабіном і відкрив хаотичну стрільбу по перехожих. Потім він зайшов у супермаркет "Велмарт" і забарикадувався там із заручниками.

Спецпідрозділ КОРД 40 хвилин намагався вести переговори, але стрілець їх ігнорував і не висував жодних вимог. Після того як він застрелив одного із заручників, розпочався штурм - нападника ліквідували.

Карабін був зареєстрований законно. Як повідомляло РБК-Україна, Васильченков мав погашену судимість, тому міг легально придбати зброю. Також постраждала 4-місячна дитина - вона отруїлася чадним газом у сусідній квартирі через пожежу.

Наступного дня після теракту у соцмережах з'явилося відео ,де двоє патрульних тікають з місця подій після пострілів.

Після скандалу начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку. Кримінальну справу через дії поліцейських порушив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав поведінку патрульних "великим соромом" і зазначив, що вони мали зайняти позицію та спробувати зупинити стрільця, аж до його негайної ліквідації.

Як повідомляло РБК-Україна, Печерський суд Києва відправив під варту патрульного Михайла Дробницького - одного з тих, хто залишив місце події. Йому інкримінують службову недбалість із тяжкими наслідками, санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Патрульній Ганні Дудіній суд обрав аналогічний запобіжний захід.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Національна поліція Теракт
Новини
Під ударами Дніпро, Запоріжжя, Одеса та Сумщина: що відомо про наслідки нічної атаки
Під ударами Дніпро, Запоріжжя, Одеса та Сумщина: що відомо про наслідки нічної атаки
Аналітика
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію