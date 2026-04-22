Голосіївський стрілець називав себе "генералом російської армії"

58-річний Дмитро Васильченков, який влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва, називав себе генералом російської армії. Це з'ясувалося після вивчення його особистих файлів в телефоні.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна , про це розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський після брифінгу.

Що знайшли в телефоні стрільця

На пристрої Дмитра Васильченкова виявили відеозаписи, на яких він сам себе знімав під час стрільби.

"Ми коли подивилися певні файли у нього в телефоні - він там постійно знімав себе, де він стріляв. Він, коли ходив по під'їзду, називав себе генералом російської армії. Ми розуміємо, що були певні в нього вади", - сказав Вигівський.

Диктофон увімкнув перед конфліктом із сусідом

Окрім відео, поліція виявила аудіозапис. За словами Вигівського, стрілець увімкнув диктофон під час сварки з сусідом - імовірно, щоб потім виправдати свої дії.

На запис потрапило все: як він піднявся у квартиру за карабіном, як ходив під'їздом і аж до моменту, коли забіг у супермаркет і захопив заручників.

Цей аудіозапис уже передали до СБУ.

Фото: глава Нацполіції Іван Вигівський розповів про нові деталі слідства (інфографіка РБК-Україна)

Теракт у Голосіївському районі: що відомо

Нагадаємо, увечері 18 квітня Дмитро Васильченков підпалив власну квартиру на вулиці Деміївській, вийшов на вулицю з карабіном і відкрив хаотичну стрільбу по перехожих. Потім він зайшов у супермаркет "Велмарт" і забарикадувався там із заручниками.

Спецпідрозділ КОРД 40 хвилин намагався вести переговори, але стрілець їх ігнорував і не висував жодних вимог. Після того як він застрелив одного із заручників, розпочався штурм - нападника ліквідували.

Карабін був зареєстрований законно. Як повідомляло РБК-Україна, Васильченков мав погашену судимість, тому міг легально придбати зброю. Також постраждала 4-місячна дитина - вона отруїлася чадним газом у сусідній квартирі через пожежу.

Наступного дня після теракту у соцмережах з'явилося відео ,де двоє патрульних тікають з місця подій після пострілів.

Після скандалу начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку. Кримінальну справу через дії поліцейських порушив генеральний прокурор Руслан Кравченко.