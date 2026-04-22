Голосіївський стрілець називав себе "генералом російської армії"
58-річний Дмитро Васильченков, який влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва, називав себе генералом російської армії. Це з'ясувалося після вивчення його особистих файлів в телефоні.
Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський після брифінгу.
Що знайшли в телефоні стрільця
На пристрої Дмитра Васильченкова виявили відеозаписи, на яких він сам себе знімав під час стрільби.
"Ми коли подивилися певні файли у нього в телефоні - він там постійно знімав себе, де він стріляв. Він, коли ходив по під'їзду, називав себе генералом російської армії. Ми розуміємо, що були певні в нього вади", - сказав Вигівський.
Диктофон увімкнув перед конфліктом із сусідом
Окрім відео, поліція виявила аудіозапис. За словами Вигівського, стрілець увімкнув диктофон під час сварки з сусідом - імовірно, щоб потім виправдати свої дії.
На запис потрапило все: як він піднявся у квартиру за карабіном, як ходив під'їздом і аж до моменту, коли забіг у супермаркет і захопив заручників.
Цей аудіозапис уже передали до СБУ.
Фото: глава Нацполіції Іван Вигівський розповів про нові деталі слідства (інфографіка РБК-Україна)
Теракт у Голосіївському районі: що відомо
Нагадаємо, увечері 18 квітня Дмитро Васильченков підпалив власну квартиру на вулиці Деміївській, вийшов на вулицю з карабіном і відкрив хаотичну стрільбу по перехожих. Потім він зайшов у супермаркет "Велмарт" і забарикадувався там із заручниками.
Спецпідрозділ КОРД 40 хвилин намагався вести переговори, але стрілець їх ігнорував і не висував жодних вимог. Після того як він застрелив одного із заручників, розпочався штурм - нападника ліквідували.
Карабін був зареєстрований законно. Як повідомляло РБК-Україна, Васильченков мав погашену судимість, тому міг легально придбати зброю. Також постраждала 4-місячна дитина - вона отруїлася чадним газом у сусідній квартирі через пожежу.
Наступного дня після теракту у соцмережах з'явилося відео ,де двоє патрульних тікають з місця подій після пострілів.
Після скандалу начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку. Кримінальну справу через дії поліцейських порушив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав поведінку патрульних "великим соромом" і зазначив, що вони мали зайняти позицію та спробувати зупинити стрільця, аж до його негайної ліквідації.
Як повідомляло РБК-Україна, Печерський суд Києва відправив під варту патрульного Михайла Дробницького - одного з тих, хто залишив місце події. Йому інкримінують службову недбалість із тяжкими наслідками, санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Патрульній Ганні Дудіній суд обрав аналогічний запобіжний захід.