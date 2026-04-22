Прикрыл собой ребенка: седьмой жертвой теракта в Киеве стал дворник "дядя Саша"

В Киев умер еще один пострадавший в результате стрельбы в Голосеевском районе 18 апреля. Седьмой жертвой теракта стал дворник, который прикрыл собой ребенка и получил смертельные ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Киев24".

Что известно о погибшем

По информации журналистки канала, мужчина умер 20 апреля. Сообщают, что во время нападения мужчина прикрыл собой мальчика, но сам не выжил после тяжелых ранений

Жители дома называли его "дядя Саша". Соседи вспоминают погибшего как доброго и отзывчивого человека, который всегда помогал другим.

"Он был очень добрым человеком, отзывчивым. Он всегда улыбался", - рассказала корреспондентка.

Как его запомнили жители

Журналистка отметила, что не была лично знакома с дворником, но часто видела его во дворе. По ее словам, мужчина постоянно общался с жителями и помогал им в повседневных делах.

Также он занимался дворовым котом, который после его смерти остался без хозяина. Теперь животное подкармливают жители дома и решают, кто сможет за ним ухаживать.

Что известно о теракте в Киеве 18 апреля

Напомним, вечером 18 апреля в Киеве произошел теракт. Дмитрий Васильченков поджег свою квартиру на улице Демеевской, после чего вышел на улицу с карабином и открыл беспорядочную стрельбу по людям. Впоследствии он зашел в супермаркет "Велмарт", где забаррикадировался с заложниками.

Бойцы спецподразделения КОРД около 40 минут пытались вести переговоры, однако мужчина их игнорировал и не выдвигал никаких требований. После убийства одного из заложников правоохранители пошли на штурм и ликвидировали нападавшего.

Оружие было зарегистрировано официально - Васильченков имел погашенную судимость, что позволяло ему легально его приобрести. В результате пожара также пострадал 4-месячный ребенок, который отравился угарным газом в соседней квартире.

На следующий день в сети появилось видео, на котором двое патрульных покидают место происшествия после выстрелов. Скандал привел к отставке начальника Департамента патрульной полиции Евгения Жукова, а генпрокурор Руслан Кравченко открыл уголовное производство в отношении действий полицейских.