Патрульному, який втік з місця стрілянини у Києві, обрали запобіжний захід

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід патрульному Михайлу Дробницькому, якому інкримінують службову недбалість з тяжкими наслідками під час теракту в Києві. Поліцейського відправили під варту.

Зокрема, поліцейському обрали тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 266 240 гривень. Строк дії запобіжного заходу - 60 діб (до 18 червня 2026 року).

Прокурори клопотали про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою.

Як розповів раніше глава МВС Ігор Клименко, правоохоронці, які втекли з місця, це 27-річний поліцейський та 44-річна поліцейська (жінка потрапила до органів під час реформи поліції у 2015 році. Вона працювала у штабі).

Що стосується чоловіка патрульного, йому 27 років. Він закінчив Академію патрульної поліції і прийшов служити до патрульної поліції в 2025-го році.

Що сказав Дробницький в суді

Михайло Дробницький у суді розповів свою версію подій. За його словами, спочатку екіпаж отримав виклик про хуліганство. Під час руху вони почули крики та звуки пострілів, після чого зупинилися та уточнили у охоронця, де саме відбувається стрілянина.

Підійшовши до під’їзду, поліцейські побачили поранених чоловіка і жінку, а також дитину з вогнепальним пораненням. Він повідомив, що одразу передав по рації про необхідність виклику швидкої допомоги, оскільки розумів серйозність ситуації.

За словами Дробницького, він залишив напарниці ключі та планшет і попросив її бігти по аптечку, щоб надати допомогу постраждалим.

Після цього він знову намагався передати інформацію черговому, але в цей момент, як він стверджує, з під’їзду вийшла озброєна людина з автоматом і відкрила прицільний вогонь у його бік.

Патрульний зазначив, що почав відходити в укриття, під час чого по ньому вели вогонь. Він також додав, що після цього намагався вжити заходів, щоб виявити та знешкодити нападника.

Що відомо про теракт в Києві

18 квітня у Голосіївському районі Києва побутовий конфлікт переріс у стрілянину. Уродженець Москви, який раніше проживав у Бахмуті на Донеччині, а згодом переїхав у Київ, відкрив смертельну стрілянину по людях в Голосіївському районі столиці.

Після перших пострілів чоловік підпалив власну квартиру, взяв зареєстровану зброю (карабін) та продовжив напад, зокрема вийшовши на вулицю.

З'ясувалося, що теракт скоїв 58-річний Дмитро Васильченков. Всі свої дії він записував на диктофон, що допомогло слідству зрозуміти похвилинно, що відбувалося того дня.

Перший екіпаж патрульних (двоє поліцейських), який прибув на місце під час стрілянини, побачив поранених: дитину, чоловіка та жінку, які потребували невідкладної допомоги. Поруч були й інші люди, зокрема ще одна дитина.

Як заявили в Генпрокуратурі й було видно на відеозаписах, маючи при собі табельну вогнепальну зброю та всі законні підстави для її застосування, екіпаж фактично тікає з місця події.

Натомість озброєний чоловік продовжив безперешкодно рухатися вулицею та стріляти в беззахисних перехожих. Після стрілянини та вбивства людей посеред вулиці, він зайшов до магазину "Велмарт", де взяв заручників та вбив одну людину.

Уже під магазин прибули спецпризначенці, які після 40 хвилин безрезультатних перемовин з нападником, пішли на штурм та ліквідували його. Кількість жертв теракту становить 7 людей. 14 осіб отримали поранення, серед них - дитина.

Після трагедії двом працівникам патрульної поліції, які втекли під час стрілянини, повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки - загибель людей (ч. 3 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Ця резонансна подія стала підставою для службових перевірок та кадрових рішень в Патрульній поліції. Начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку та був призначений радником голови Нацполіції.

Було звільнено всю вертикаль патрульної поліції Києва, від керівників підрозділів до керівництва управління. Тимчасове керівництво патрульною поліцією передано Олександру Фацевичу.