Прикордоння поринуло в темряву: через удар РФ на Чернігівщині знеструмлено 340 000 осель
У ніч на 6 квітня масований удар по прикордонню Чернігівської області призвів до серйозних перебоїв в енергосистемі регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Чернігівобленерго".
За офіційними даними АТ "Чернігівобленерго", епіцентром удару став Новгород-Сіверський район. Ворог поцілив в один із ключових об'єктів енергетичної інфраструктури, що забезпечує живлення прикордонних громад.
Внаслідок обстрілу без світла залишилися понад 10 000 абонентів. Масштабне відключення охопило десятки населених пунктів, які й без того щоденно потерпають від ворожого вогню.
Реакція енергетиків
Аварійні бригади вже перебувають у стані повної готовності. Проте початок ремонтних робіт ускладнюється постійною загрозою повторних обстрілів.
"Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація!" - наголосили в обленерго.
Наразі фахівці проводять оцінку пошкоджень та шукають можливості для резервного заживлення критично важливих об'єктів (лікарень, водоканалів), де це технічно можливо.
Цей обстріл є частиною стратегії ворога зі створення непридатних для життя умов у прикордонних районах України, позбавляючи цивільне населення базових потреб — світла, води та тепла.
Оновлення по знеструмленню
Зазначимо, що о 5:34 АТ "Чернігівобленерго" оновило дані по пошкодженнях енергосистеми.
"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлено 340 тисяч абонентів у містах Чернігів і Прилуки, Чернігівському і Прилуцькому районах", - сказано в оновленому офіційному повідомленні.
Ситуація в регіоні: щоденні обстріли
До речі, це не перша спроба ворога занурити Чернігівщину в пітьму. Область, що межує з країною-агресором, регулярно піддається терористичним обстрілам, спрямованим на руйнування цивільного життя та дестабілізацію енергосистеми України.
Прикордонні громади Чернігівщини, зокрема Новгород-Сіверська та Семенівська, постійно перебувають на лінії вогню. Окупанти використовують весь наявний арсенал для терору населення:
- ствольну та реактивну артилерію;
- важкі міномети;
- дрони-камікадзе, що прицільно полюють на ремонтні бригади та трансформаторні підстанції.
