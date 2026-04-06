Приграничье погрузилось в темноту: из-за удара РФ на Черниговщине обесточены 340 000 домов

В ночь на 6 апреля массированный удар по приграничью Черниговской области привел к серьезным перебоям в энергосистеме региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго" .

По официальным данным АО "Черниговоблэнерго", эпицентром удара стал Новгород-Северский район. Враг попал в один из ключевых объектов энергетической инфраструктуры, обеспечивающей питание приграничных громад.

В результате обстрела без света остались более 10 000 абонентов. Масштабное отключение охватило десятки населенных пунктов, которые и без того ежедневно страдают от вражеского огня.

Реакция энергетиков

Аварийные бригады уже находятся в состоянии полной готовности. Однако начало ремонтных работ осложняется постоянной угрозой повторных обстрелов.

"Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам как только позволит ситуация с безопасностью!" - отметили в облэнерго.

Сейчас специалисты проводят оценку повреждений и ищут возможности для резервного запитки критически важных объектов (больниц, водоканалов), где это технически возможно.

Этот обстрел является частью стратегии врага по созданию непригодных для жизни условий в приграничных районах Украины, лишая гражданское население базовых потребностей - света, воды и тепла.

Обновление по обесточиванию

Отметим, что в 5:34 АО "Черниговоблэнерго" обновило данные по повреждениям энергосистемы.

"В результате вражеской атаки поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточены 340 тысяч абонентов в городах Чернигов и Прилуки, Черниговском и Прилуцком районах", - сказано в обновленном официальном сообщении.



