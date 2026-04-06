ua en ru
Пн, 06 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Приграничье погрузилось в темноту: из-за удара РФ на Черниговщине обесточены 340 000 домов

03:10 06.04.2026 Пн
2 мин
Российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре
aimg Оксана Гапончук
Иллюстративное фото: отключение света (Getty Images)

В ночь на 6 апреля массированный удар по приграничью Черниговской области привел к серьезным перебоям в энергосистеме региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".

По официальным данным АО "Черниговоблэнерго", эпицентром удара стал Новгород-Северский район. Враг попал в один из ключевых объектов энергетической инфраструктуры, обеспечивающей питание приграничных громад.

В результате обстрела без света остались более 10 000 абонентов. Масштабное отключение охватило десятки населенных пунктов, которые и без того ежедневно страдают от вражеского огня.

Реакция энергетиков

Аварийные бригады уже находятся в состоянии полной готовности. Однако начало ремонтных работ осложняется постоянной угрозой повторных обстрелов.

"Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам как только позволит ситуация с безопасностью!" - отметили в облэнерго.

Сейчас специалисты проводят оценку повреждений и ищут возможности для резервного запитки критически важных объектов (больниц, водоканалов), где это технически возможно.

Этот обстрел является частью стратегии врага по созданию непригодных для жизни условий в приграничных районах Украины, лишая гражданское население базовых потребностей - света, воды и тепла.

Обновление по обесточиванию

Отметим, что в 5:34 АО "Черниговоблэнерго" обновило данные по повреждениям энергосистемы.

"В результате вражеской атаки поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточены 340 тысяч абонентов в городах Чернигов и Прилуки, Черниговском и Прилуцком районах", - сказано в обновленном официальном сообщении.

Ситуация в регионе: ежедневные обстрелы

Кстати, это не первая попытка врага погрузить Черниговщину во тьму. Область, граничащая со страной-агрессором, регулярно подвергается террористическим обстрелам, направленным на разрушение гражданской жизни и дестабилизацию энергосистемы Украины.

Пограничные громады Черниговщины, в частности Новгород-Северская и Семеновская, постоянно находятся на линии огня. Оккупанты используют весь имеющийся арсенал для террора населения:

  • ствольную и реактивную артиллерию;
  • тяжелые минометы;
  • дроны-камикадзе, которые прицельно охотятся на ремонтные бригады и трансформаторные подстанции.

Так, 25 марта произошелмасштабный блэкаут на Черниговщине: из-за вражеской атаки 150 тысяч потребителей без света

Больше по теме:
Чернигов Война в Украине Атака дронов Отключение света Энергетики
Новости
Третья мировая может начаться внезапно: военный назвал ключевой фактор
Третья мировая может начаться внезапно: военный назвал ключевой фактор
Аналитика
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатов, специальный корреспондент