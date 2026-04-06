Приграничье погрузилось в темноту: из-за удара РФ на Черниговщине обесточены 340 000 домов
В ночь на 6 апреля массированный удар по приграничью Черниговской области привел к серьезным перебоям в энергосистеме региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".
По официальным данным АО "Черниговоблэнерго", эпицентром удара стал Новгород-Северский район. Враг попал в один из ключевых объектов энергетической инфраструктуры, обеспечивающей питание приграничных громад.
В результате обстрела без света остались более 10 000 абонентов. Масштабное отключение охватило десятки населенных пунктов, которые и без того ежедневно страдают от вражеского огня.
Реакция энергетиков
Аварийные бригады уже находятся в состоянии полной готовности. Однако начало ремонтных работ осложняется постоянной угрозой повторных обстрелов.
"Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам как только позволит ситуация с безопасностью!" - отметили в облэнерго.
Сейчас специалисты проводят оценку повреждений и ищут возможности для резервного запитки критически важных объектов (больниц, водоканалов), где это технически возможно.
Этот обстрел является частью стратегии врага по созданию непригодных для жизни условий в приграничных районах Украины, лишая гражданское население базовых потребностей - света, воды и тепла.
Обновление по обесточиванию
Отметим, что в 5:34 АО "Черниговоблэнерго" обновило данные по повреждениям энергосистемы.
"В результате вражеской атаки поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточены 340 тысяч абонентов в городах Чернигов и Прилуки, Черниговском и Прилуцком районах", - сказано в обновленном официальном сообщении.
Ситуация в регионе: ежедневные обстрелы
Кстати, это не первая попытка врага погрузить Черниговщину во тьму. Область, граничащая со страной-агрессором, регулярно подвергается террористическим обстрелам, направленным на разрушение гражданской жизни и дестабилизацию энергосистемы Украины.
Пограничные громады Черниговщины, в частности Новгород-Северская и Семеновская, постоянно находятся на линии огня. Оккупанты используют весь имеющийся арсенал для террора населения:
- ствольную и реактивную артиллерию;
- тяжелые минометы;
- дроны-камикадзе, которые прицельно охотятся на ремонтные бригады и трансформаторные подстанции.
Так, 25 марта произошелмасштабный блэкаут на Черниговщине: из-за вражеской атаки 150 тысяч потребителей без света