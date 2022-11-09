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Прикордонники знищили ворожий танк на сході (відео)

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Середа 09 листопада 2022 13:13
Прикордонники знищили ворожий танк на сході (відео) Ілюстративне фото: прикордонники знищили ворожий танк на сході (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські прикордонники за допомогою артилерії знищили російський танк на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

"Східний фронт. Прикордонна аеророзвідка визначає ворожі позиції та корегує вогонь артилерії. Як результат - мінус російський танк та боєкомплект. Нам нравиця, як воно горить, рашисти суєтяться", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсонській області українські військові підбили російський танк, який вони намагались додатково "захистити" каналізаційними люками.

Також нещодавно бійці спецназу "Альфа" одним ударом знищили одразу три БМП окупантів на Харківському напрямку.

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