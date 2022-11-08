ЗСУ підбили ворожий танк, який росіяни укріплювали каналізаційними люками (відео)
Українським військовим вдалося підбити ворожий танк у Херсонській області, який окупанти намагались додатково "захистити" каналізаційними люками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
"У Херсонській області воїни однієї з аеромобільних бригад Десантно-штурмових військ Збройних сил України продовжують звільняти рідну землю від окупантів", - йдеться у повідомленні.
На відео зафіксовано ефективне знищення українськими десантниками військової техніки та особового складу збройних сил країни-агресора. Як зазначають військові, ворог вдається до різноманітних та іноді безглуздих хитрощів. Це на думку росіян, має допомогти їм вижити.
"Так на одному з підбитих танків українські воїни виявили "додаткову броню", а саме вкрадені каналізаційні люки, які мали служити екіпажу захистом від ураження. Але це їм не допомогло врятуватися - фінал все одно прикрий для росіян. Так і надалі буде з кожним загарбником", - додали десантники.
Нагадаємо, що бійці спецназу "Альфа" одним ударом знищили одразу три БМП росіян на Харківському напрямку.
Також ЗСУ знищили танк та БМП окупантів у Донецькій області.
Окрім того, спецпідрозділ СБУ показав на відео знищення російської БМП-3 та двох позицій окупантів.
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