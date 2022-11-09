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Пограничники уничтожили вражеский танк на востоке (видео)

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Среда 09 ноября 2022 13:13
Пограничники уничтожили вражеский танк на востоке (видео) Иллюстративное фото: пограничники уничтожили вражеский танк на востоке (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские пограничники с помощью артиллерии уничтожили российский танк на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

"Восточный фронт. Пограничная аэроразведка определяет враждебные позиции и корректирует огонь артиллерии. Как результат - минус российский танк и боекомплект. Нам нравится, как оно горит, рашисты суетятся", - сказано в сообщении.

Напомним, в Херсонской области украинские военные подбили российский танк, который они пытались дополнительно "защитить" канализационными люками.

Также недавно бойцы спецназа "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три БМП оккупантов на Харьковском направлении.

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