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Прикордонники знищили російську РЛС "Зоопарк-1" та показали ефектне відео

Україна, Середа 15 травня 2024 15:08
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Прикордонники знищили російську РЛС "Зоопарк-1" та показали ефектне відео Фото: ДПСУ знищила російську РЛС "Зоопарк-1" (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Прикордонникиу знищили російську радіолокаційну станцію "Зоопарк-1". Відповідне відео вони поширили у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Як зазначають у повідомленні, РЛС "Зоопарк-1" знищили прикодонники бригади "Помста" у Донецькій області.

Відомо, що аеророзвідники підрозділу виявили замасковану бойову броньовану машину неподалік села Кодема.

Проаналізувавши "знахідку", виявилося, що це комплекс артилерійської розвідки та контрбатарейної боротьби "Зоопарк-1".

"Місію доставити гостинці мешканцям "зоопарку" бійці поклали на бомбер Vampire. І з нею він впорався на відмінно", - поінформували в ДПСУ.

Знищення техніки та живої сили військ РФ

Нагадаємо, нещодавно сили ДПСУ спільно з НГУ знищили російський комплекс РЕБ "Поле-21". Свою роботу вони показали у мережі.

Також ми повідомляли, що українські прикордонники зірвали наступ росіян на Бахмутському напрямку на важкій техніці.

Напередодні ми розповідали, як українські захисники Сухопутних військ знищили 10 одиниць техніки окупантів на ходу.

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