Прикордонники знищили російську РЛС "Зоопарк-1" та показали ефектне відео
Прикордонникиу знищили російську радіолокаційну станцію "Зоопарк-1". Відповідне відео вони поширили у мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Як зазначають у повідомленні, РЛС "Зоопарк-1" знищили прикодонники бригади "Помста" у Донецькій області.
Відомо, що аеророзвідники підрозділу виявили замасковану бойову броньовану машину неподалік села Кодема.
Проаналізувавши "знахідку", виявилося, що це комплекс артилерійської розвідки та контрбатарейної боротьби "Зоопарк-1".
"Місію доставити гостинці мешканцям "зоопарку" бійці поклали на бомбер Vampire. І з нею він впорався на відмінно", - поінформували в ДПСУ.
Знищення техніки та живої сили військ РФ
Нагадаємо, нещодавно сили ДПСУ спільно з НГУ знищили російський комплекс РЕБ "Поле-21". Свою роботу вони показали у мережі.
Також ми повідомляли, що українські прикордонники зірвали наступ росіян на Бахмутському напрямку на важкій техніці.
Напередодні ми розповідали, як українські захисники Сухопутних військ знищили 10 одиниць техніки окупантів на ходу.
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