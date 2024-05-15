Українські прикордонники зірвали наступ окупантів на Бахмутському напрямку (відео)
Українські прикордонники зірвали ранковий наступ росіян на Бахмутському напрямку на важкій техніці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.
Як зазначають у Державній прикордонній службі, на світанку ворог намагався штурмувати позиції прикордонників бригади "Помста" за допомогою двох танків та пʼятьох БТР.
"Ворожу колону зупинили, знищили танк-64, бтр-82 та близько 10 осіб російської піхоти. Ще частину – добили нічні бомбери та артилерія. Окупанти-представники категорії "ледь живих" втекли з поля бою", - повідомили прикордонники.
Знищення техніки та живої сили військ РФ
Нагадаємо, нещодавно українські захисники ДПСУ спільно з побратимами із НГУ знищили російський комплекс РЕБ "Поле-21". Свою роботу вони показали у мережі.
Також ми повідомляли, що українські захисники в Харківській області нейтралізували цілу групу окупантів, яка намагалась просунутись сірою зоною по лісосмузі.
Крім того, українські захисники Сухопутних військ знищили 10 одиниць техніки окупантів на ходу.
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