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Українські прикордонники зірвали наступ окупантів на Бахмутському напрямку (відео)

Бахмут, Середа 15 травня 2024 13:40
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Українські прикордонники зірвали наступ окупантів на Бахмутському напрямку (відео) Фото: прикордонники зірвали наступ окупантів на Бахмутському напрямку (ілюстративне фото facebook com DPSUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Українські прикордонники зірвали ранковий наступ росіян на Бахмутському напрямку на важкій техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

Як зазначають у Державній прикордонній службі, на світанку ворог намагався штурмувати позиції прикордонників бригади "Помста" за допомогою двох танків та пʼятьох БТР.

"Ворожу колону зупинили, знищили танк-64, бтр-82 та близько 10 осіб російської піхоти. Ще частину – добили нічні бомбери та артилерія. Окупанти-представники категорії "ледь живих" втекли з поля бою", - повідомили прикордонники.

Знищення техніки та живої сили військ РФ

Нагадаємо, нещодавно українські захисники ДПСУ спільно з побратимами із НГУ знищили російський комплекс РЕБ "Поле-21". Свою роботу вони показали у мережі.

Також ми повідомляли, що українські захисники в Харківській області нейтралізували цілу групу окупантів, яка намагалась просунутись сірою зоною по лісосмузі.

Крім того, українські захисники Сухопутних військ знищили 10 одиниць техніки окупантів на ходу.

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Бахмут ДПСУ Війна Росії проти України
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