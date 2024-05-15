Українські прикордонники зірвали наступ окупантів на Бахмутському напрямку (відео)

Українські прикордонники зірвали ранковий наступ росіян на Бахмутському напрямку на важкій техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

Як зазначають у Державній прикордонній службі, на світанку ворог намагався штурмувати позиції прикордонників бригади "Помста" за допомогою двох танків та пʼятьох БТР. "Ворожу колону зупинили, знищили танк-64, бтр-82 та близько 10 осіб російської піхоти. Ще частину – добили нічні бомбери та артилерія. Окупанти-представники категорії "ледь живих" втекли з поля бою", - повідомили прикордонники.