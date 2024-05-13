Українські захисники знищили одразу 10 танків окупантів та показали ефектне відео

Українські захисники знищили 10 одиниць техніки окупантів на ходу. Відповідне відео вони показали у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ у Telegram.

Згідно із відео, українські захисники завдали точних масованих ударів по техніці окупантів, яка пересувалась вздовж полів, та намагалась маневрувати для уникнення потраплянь українських снарядів.

"Одразу 10 одиниць ворожої техінки знищила 63 ОМБр за сприяння приданих підрозділів та бойових побратимів із 60 бригади", - йдеться в повідомленні.

Знищення військ РФ

Раніше ми розповідали, що Сухопутні війська провели серію успішних атак безпілотниками по техніці та живій силі окупантів у гарячих точках фронту.

Також повідомлялось, як українським захисникам вдалось знищити ворожу важку техніку при спробі окупантів піти у наступ.

Крім того, Сухопутні війська України показали вдалу атаку колони наступаючих танків РФ.

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