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Пограничники уничтожили российскую РЛС "Зоопарк-1" и показали эффектное видео

Украина, Среда 15 мая 2024 15:08
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Пограничники уничтожили российскую РЛС "Зоопарк-1" и показали эффектное видео Фото: ГПСУ уничтожила российскую РЛС "Зоопарк-1" (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Пограничники уничтожили российскую радиолокационную станцию "Зоопарк-1". Соответствующее видео они распространили в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как отмечают в сообщении, РЛС "Зоопарк-1" уничтожили члены бригады "Месть" в Донецкой области.

Известно, что аэроразведчики подразделения обнаружили замаскированную боевую бронированную машину недалеко от села Кодема.

Проанализировав "находку", оказалось, что это комплекс артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы "Зоопарк-1".

"Миссию доставить гостинцы жителям "зоопарка" бойцы положили на бомбер Vampire. И с ней он справился отлично", - проинформировали в ГПСУ.

Уничтожение техники и живой силы войск РФ

Напомним, недавно силы ГПСУ совместно с НГУ уничтожили российский комплекс РЭБ "Поле-21". Свою работу они показали в сети.

Также мы сообщали, что украинские пограничники из сорвали наступление россиян на Бахмутском направлении на тяжелой технике.

Накануне мы рассказывали, как украинские защитники Сухопутных войск уничтожили 10 единиц техники оккупантов на ходу.

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