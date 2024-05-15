Пограничники уничтожили российскую РЛС "Зоопарк-1" и показали эффектное видео

Пограничники уничтожили российскую радиолокационную станцию "Зоопарк-1". Соответствующее видео они распространили в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Миссию доставить гостинцы жителям "зоопарка" бойцы положили на бомбер Vampire. И с ней он справился отлично", - проинформировали в ГПСУ.

Проанализировав "находку", оказалось, что это комплекс артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы "Зоопарк-1".

Известно, что аэроразведчики подразделения обнаружили замаскированную боевую бронированную машину недалеко от села Кодема.

Как отмечают в сообщении, РЛС "Зоопарк-1" уничтожили члены бригады "Месть" в Донецкой области.

Уничтожение техники и живой силы войск РФ

Напомним, недавно силы ГПСУ совместно с НГУ уничтожили российский комплекс РЭБ "Поле-21". Свою работу они показали в сети.

Также мы сообщали, что украинские пограничники из сорвали наступление россиян на Бахмутском направлении на тяжелой технике.

Накануне мы рассказывали, как украинские защитники Сухопутных войск уничтожили 10 единиц техники оккупантов на ходу.

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