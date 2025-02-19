Прикордонники знищили близько 20 автівок окупантів на Краматорському напрямку (відео)

Українські оператори дронів завдали влучних ударів по російській техніці на східному напрямку. Прикордонники знищили близько двох десятків легкових та вантажних автомобілів ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

За повідомленням ОСУВ, на Краматорському напрямку фронту нищити техніку російських окупантів допомагають ударні дрони бригади "Помста".

"Оператори ударних дронів комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" продовжують завдавати ударів по російській техніці та піхоті", - йдеться в повідомленні.

Результатами успішної роботи операторів дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс" поділилася Державна прикордонна служба. На відео можна побачити, як українські дрони влучно завдають удари по російській техніці, перетворюючи її на металобрухт.

Завдяки влучності українських військових цього разу прикордонникам РУБпАК "Фенікс" вдалося знищити 11 автомобілів та 8 військових вантажівок окупантів.

Успішна робота українських військових

Цього ж дня стало відомо, що українські бійці завдали точного удару по складу боєприпасів російських військ на Донеччині. Внаслідок операції Збройних Сил України окупанти зазнали серйозних втрат, зокрема знищено гармату, автомобіль та склад боєприпасів.