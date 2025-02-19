Українські бійці знищили склад ворожих боєприпасів у Донецькій області

Українські бійці завдали точного удару по складу боєприпасів російських військ на Донеччині. Це стало частиною операції ЗСУ на східному фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Коригування здійснювалося з використанням БПЛА, що дозволило точно визначити координати цілі та завдати високоточний артилерійський удар по складу боєприпасів та техніці противника.

Зокрема, удар був корегований завдяки роботі безпілотного літального апарата (БПЛА) "Vector", який входить до складу підрозділу "Аеронавти" 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

Внаслідок операції Збройних Сил України на Донеччині, російські окупанти зазнали серйозних втрат, зокрема знищено гармату, автомобіль та склад боєприпасів. Це стало результатом високоточних ударів, завданих українськими силами на передовій.

Бої за Донеччину

На Донеччині відбулася важлива операція українських сил, у ході якої штурмова колона російських військ, що намагалася прорвати оборону Збройних Сил України, була повністю знищена. Спеціальний підрозділ українських військових завдав точного удару по ворожих силах, ліквідувавши всю колону та особовий склад окупантів.

За словами військових, російські окупанти наближалися до оборонних укріплень українських військ, намагаючись просунутися вглиб оборони. Однак бійці ЗСУ, використовуючи міномети, влучними пострілами зупинили наступ противника.

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