Пограничники уничтожили около 20 автомобилей оккупантов на Краматорском направлении (видео)
Украинские операторы дронов нанесли точные удары по российской технике на восточном направлении. Пограничники уничтожили около двух десятков легковых и грузовых автомобилей врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
По сообщению ОСГВ, на Краматорском направлении фронта уничтожать технику российских оккупантов помогают ударные дроны бригады "Месть".
"Операторы ударных дронов комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" бригады "Месть" продолжают наносить удары по российской технике и пехоте", - говорится в сообщении.
Результатами успешной работы операторов дронов подразделения РУБпАК "Феникс" поделилась Государственная пограничная служба. На видео можно увидеть, как украинские дроны метко наносят удары по российской технике, превращая ее в металлолом.
Благодаря меткости украинских военных на этот раз пограничникам РУБпАК "Феникс" удалось уничтожить 11 автомобилей и 8 военных грузовиков оккупантов.
Успешная работа украинских военных
В этот же день стало известно, что украинские бойцы нанесли точный удар по складу боеприпасов российских войск в Донецкой области. В результате операции Вооруженных Сил Украины оккупанты понесли серьезные потери, в частности уничтожено пушку, автомобиль и склад боеприпасов.
А накануне украинские воины впервые уничтожили северокорейскую САУ "Коксан". Вражескую установку уничтожили в Луганской области бойцы 412 отдельного полка беспилотных систем Nemesis.
Также на Харьковском направлении, в районе Волчанска, армия захватчиков безуспешно пыталась провести штурмовые действия, привлекая бронетехнику для атак на украинские оборонительные позиции. Пилоты РУБпАК бригады территориальной обороны совместно с другими подразделениями обнаружили и уничтожили бронетехнику противника, участвовавшую в штурмовых действиях.