Українські воїни вперше знищили північнокорейську САУ "Коксан" (відео)

Українським захисникам вдалося знищувати артилерійську установку "Коксан" північнокорейського виробництва. Це сталося вперше від початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" в Telegram.

"Уперше за час російсько-української війни вражено північнокорейську самохідну артилерійську установку "Коксан", - ідеться в повідомленні військових. В ОСУВ уточнили, що ворожу установку знищили в Луганській області бійці 412 окремого полку безпілотних систем Nemesis. Що відомо про САУ "Коксан" За даними українських військових, дальність стрільби такої САУ фугасним снарядом становить 43 кілометри, а активно-реактивним - 54-60 кілометрів. Така установка може здійснювати два постріли протягом 5 хвилин. Обслуговують таку техніку вісім осіб (механік-водій, командир, навідник і п'ять заряджальників/підносників). Уперше застосування росіянами такої САУ було зафіксовано ще в жовтні 2024 року.