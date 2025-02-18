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На Харківському напрямку ЗСУ відбили штурм та знищили укриття ворожої піхоти

Вівторок 18 лютого 2025 12:45
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На Харківському напрямку ЗСУ відбили штурм та знищили укриття ворожої піхоти Фото: ЗСУ відбили штурм на Харківщині (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

ЗСУ Харківщини успішно відбили черговий штурм противника. Також, знищили кілька одиниць бронетехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

На Харківському напрямку, в районі Вовчанська, армія загарбників продовжує безуспішно намагатися провести штурмові дії, залучаючи бронетехніку для атак на українські оборонні позиції.

Проте, незважаючи на численні спроби, ці атаки були відбиті. Пілоти РУБпАК бригади територіальної оборони, спільно з іншими підрозділами, виявили та знищили бронетехніку противника, що брала участь у штурмових діях.

ЗСУ відкинули ворожу піхоту, а операторам FPV-дронів вдалося успішно знищити дві бойові машини та підбити ще одну.

Також було знищено укриття ворожого особового складу, а залишки вцілілої піхоти були уражені ударами наших безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, що за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і техніки ворога, один засіб ППО, шість одиниць ракетних військ і артилерії, а також п’ять засобів РЕБ/РЛС загарбників, повідомляє Генштаб.

На Харківському напрямку росіяни двічі намагались просунутись у районі Вовчанська.

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