Прикордонники зі стрілецької зброї збили іранський дрон в Одеській області (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби .

"На світанку бійці ДПСУ помітили "мопед", який росіяни запустили з Криму. По безпілотнику відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Збили! "Шахед" вибухнув і впав у море, не долетівши до визначеної цілі", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі українські бійці збили 13 іранських безпілотників у Миколаївськіій області.

Окрім того, за 36 діб Повітряні сили знищили 223 іранські Shahed-136.

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