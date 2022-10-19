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Прикордонники зі стрілецької зброї збили іранський дрон в Одеській області (відео)

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Одеська область, Середа 19 жовтня 2022 11:54
Прикордонники зі стрілецької зброї збили іранський дрон в Одеській області (відео) Фото: прикордонники зі стрілецької зброї збили іранський дрон в Одеській області (wikimedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Одеській області українські прикордонники збили іранський дрон-камікадзе за допомогою стрілецької зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

"На світанку бійці ДПСУ помітили "мопед", який росіяни запустили з Криму. По безпілотнику відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Збили! "Шахед" вибухнув і впав у море, не долетівши до визначеної цілі", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі українські бійці збили 13 іранських безпілотників у Миколаївськіій області.

Окрім того, за 36 діб Повітряні сили знищили 223 іранські Shahed-136.

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