Пограничники из стрелкового оружия сбили иранский дрон в Одесской области (видео)
Фото: пограничники из стрелкового оружия сбили иранский дрон в Одесской области (wikimedia.org)
В Одесской области украинские пограничники сбили иранский дрон-камикадзе с помощью стрелкового оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"На рассвете бойцы ГНСУ заметили "мопед", который россияне запустили из Крыма. По беспилотнику открыли огонь из стрелкового оружия. Сбили! "Шахед" взорвался и упал в море, не долетев до определенной цели", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня ночью украинские бойцы сбили 13 иранских беспилотников в Николаевской области.
Кроме того, за 36 суток Воздушные силы уничтожили 223 иранских Shahed-136.
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