У Миколаївській області вночі збили 13 ворожих дронів-камікадзе

Наші воїни продовжують захищати українське небо від атак російських загарбників. У ніч на 19 жовтня було збито 13 ворожих безпілотників іранського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136 Миколаївську область. "Одинадцять баражуючих боєприпасів збито силами та засобами протиповітряної оборони, ще два - бійцями Національної гвардії та Державної прикордонної служби", - вказали у Повітряних силах.