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У Миколаївській області вночі збили 13 ворожих дронів-камікадзе

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Середа 19 жовтня 2022 07:55
У Миколаївській області вночі збили 13 ворожих дронів-камікадзе Фото: У Миколаївській області вночі збили 13 ворожих дрони-камікадзе (mil.in.ua)
Автор: Олег Васьків

Наші воїни продовжують захищати українське небо від атак російських загарбників. У ніч на 19 жовтня було збито 13 ворожих безпілотників іранського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136 Миколаївську область.

"Одинадцять баражуючих боєприпасів збито силами та засобами протиповітряної оборони, ще два - бійцями Національної гвардії та Державної прикордонної служби", - вказали у Повітряних силах.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Україні нині розгортається повна схема із боротьби з іранськими дронами-камікадзе. Найближчим часом проблему з Shahed-136 буде вирішено.

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