У Миколаївській області вночі збили 13 ворожих дронів-камікадзе
Наші воїни продовжують захищати українське небо від атак російських загарбників. У ніч на 19 жовтня було збито 13 ворожих безпілотників іранського виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136 Миколаївську область.
"Одинадцять баражуючих боєприпасів збито силами та засобами протиповітряної оборони, ще два - бійцями Національної гвардії та Державної прикордонної служби", - вказали у Повітряних силах.
Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Україні нині розгортається повна схема із боротьби з іранськими дронами-камікадзе. Найближчим часом проблему з Shahed-136 буде вирішено.
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