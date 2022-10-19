Повітряні сили знищили вже понад 200 іранських "Шахедів"
Повітряним силам України за 36 діб вдалося знищити 223 іранські дрони-камікадзе "Shahed-136".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Станом на 19 жовтня, з моменту першого випадку збиття на території України дрону-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136" (13 вересня 2022 р., м. Куп'янськ), протиповітряною обороною Повітряних сил та іншими складовими Сил оборони України знищено 223 БПЛА цього типу", - йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначають, що до знищення безпілотників, які окупанти маркують як "Герань-2", залучаються зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, самохідні зенітні установки, мобільні вогневі групи ПЗРК, зенітні гармати, великокаліберні кулемети та ін.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що західні союзники найближчими днями поставлять Україні сотні станцій активних перешкод для протидії дронам, які запускає Російська Федерація.
Крім того, міністри оборони України та Ізраїлю 19 жовтня обговорять можливість постачання ізраїльських засобів протиповітряної оборони.
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