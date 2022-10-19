Повітряні сили знищили вже понад 200 іранських "Шахедів"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

"Станом на 19 жовтня, з моменту першого випадку збиття на території України дрону-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136" (13 вересня 2022 р., м. Куп'янськ), протиповітряною обороною Повітряних сил та іншими складовими Сил оборони України знищено 223 БПЛА цього типу", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що до знищення безпілотників, які окупанти маркують як "Герань-2", залучаються зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, самохідні зенітні установки, мобільні вогневі групи ПЗРК, зенітні гармати, великокаліберні кулемети та ін.