ua ru
Ср, 19 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Повітряні сили знищили вже понад 200 іранських "Шахедів"

Новость на русском →
Середа 19 жовтня 2022 11:37
Повітряні сили знищили вже понад 200 іранських "Шахедів" Фото: ЗСУ знищили вже понад 200 іранських дронів-камікадзе (defence-ua.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Повітряним силам України за 36 діб вдалося знищити 223 іранські дрони-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Станом на 19 жовтня, з моменту першого випадку збиття на території України дрону-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136" (13 вересня 2022 р., м. Куп'янськ), протиповітряною обороною Повітряних сил та іншими складовими Сил оборони України знищено 223 БПЛА цього типу", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що до знищення безпілотників, які окупанти маркують як "Герань-2", залучаються зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, самохідні зенітні установки, мобільні вогневі групи ПЗРК, зенітні гармати, великокаліберні кулемети та ін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що західні союзники найближчими днями поставлять Україні сотні станцій активних перешкод для протидії дронам, які запускає Російська Федерація.

Крім того, міністри оборони України та Ізраїлю 19 жовтня обговорять можливість постачання ізраїльських засобів протиповітряної оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Війна в Україні
NEWS
Російська армія втрачає керованість на всіх рівнях, - британська розвідка
Російська армія втрачає керованість на всіх рівнях, - британська розвідка
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде