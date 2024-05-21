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Прикордонники відпрацювали FPV-дронами по ворожих човнах (відео)

Вівторок 21 травня 2024 12:15
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Прикордонники відпрацювали FPV-дронами по ворожих човнах (відео) Фото: прикордонники відпрацювали FPV-дроном по ворожих човнах (pixabay.com)
Автор: Сергій Пишкін

Українські прикордонники відпрацювали FPV-дронами по човнах окупантів на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Два ворожі човни були знищені в результаті влучного скиду з FPV-дрона прикордонників на Півдні", - розповідає ДПСУ.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення, згідно з оновленими даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), російські терористи втратили 495 тисяч одиниць живої сили. Лише протягом минулої доби, 20 травня, наші бійці ліквідували ще 1380 терористів.

Тим часом прикордонники бригади "Помста" показали знищення повітряної цілі з переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) Stinger.

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