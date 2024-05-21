Близько 1400 загарбників і 34 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 20 на 21 травня, становили 1380 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили 34 ворожі бойові броньовані машини (ББМ) та 42 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.24 орієнтовно склали: особового складу - 495 070 (+1380) осіб ліквідовано;

танків - 7605 (+15) од;

бойових броньованих машин - 14 699 (+34) од.;

артилерійських систем - 12 779 (+42) од.;

РСЗВ - 1077 (+1) од.;

засобів ППО - 811 (+4) од.;

літаків - 354 од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 290 (+54) од.;

крилатих ракет - 2207 (+2) од.;

кораблів/катерів - 27 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 17 383 (+72) од.;

спеціальної техніки - 2085 (+6) од.