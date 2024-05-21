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Близько 1400 загарбників і 34 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Вівторок 21 травня 2024 07:33
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Близько 1400 загарбників і 34 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: ЗСУ розбили 72 одиниці ворожої техніки за добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 20 на 21 травня, становили 1380 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили 34 ворожі бойові броньовані машини (ББМ) та 42 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 495 070 (+1380) осіб ліквідовано;
  • танків - 7605 (+15) од;
  • бойових броньованих машин - 14 699 (+34) од.;
  • артилерійських систем - 12 779 (+42) од.;
  • РСЗВ - 1077 (+1) од.;
  • засобів ППО - 811 (+4) од.;
  • літаків - 354 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 290 (+54) од.;
  • крилатих ракет - 2207 (+2) од.;
  • кораблів/катерів - 27 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 17 383 (+72) од.;
  • спеціальної техніки - 2085 (+6) од.

Близько 1400 загарбників і 34 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Нагадаємо, Росія тисне на кількох напрямках та укріплює фронт у Херсонській області.

В ISW пояснили, навіщо росіяни накопичують обмежені сили біля кордону з Сумською областю.

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