Близько 1400 загарбників і 34 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Фото: ЗСУ розбили 72 одиниці ворожої техніки за добу (Getty Images)
Втрати Росії у війні в Україні за добу з 20 на 21 травня, становили 1380 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили 34 ворожі бойові броньовані машини (ББМ) та 42 артилерійські системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 495 070 (+1380) осіб ліквідовано;
- танків - 7605 (+15) од;
- бойових броньованих машин - 14 699 (+34) од.;
- артилерійських систем - 12 779 (+42) од.;
- РСЗВ - 1077 (+1) од.;
- засобів ППО - 811 (+4) од.;
- літаків - 354 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 290 (+54) од.;
- крилатих ракет - 2207 (+2) од.;
- кораблів/катерів - 27 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 17 383 (+72) од.;
- спеціальної техніки - 2085 (+6) од.
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