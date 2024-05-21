Пограничники отработали FPV-дронами по вражеским лодкам (видео)

Украинские пограничники отработали FPV-дронами по лодкам оккупантов на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ).

"Две вражеские лодки были уничтожены в результате точного сброса с FPV-дрона пограничников на Юге", - рассказывает ГПСУ.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения, согласно обновленным данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские террористы потеряли 495 тысяч единиц живой силы. Только за прошедшие сутки, 20 мая, наши бойцы ликвидировали еще 1380 террористов.

Тем временем пограничники бригады "Месть" показали уничтожение воздушной цели из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger.