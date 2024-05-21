Прикордонники за допомогою Stinger знищили ворожий "Орлан-10" (відео)

Прикордонники бригади "Помста" відпрацювали по повітряній цілі за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) Stinger. Ймовірно, було вражено ворожий дрон "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби (ДПСУ).

Як відзначають в ДПСУ, відео було знято на Бахмутському напрямку.

"Розрахунок ПЗРК "Stinger" прикордонників бригади "Помста" вразив повітряну ціль на Бахмутському напрямку. Ймовірно, це був ворожий "Орлан-10", - пише канал.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), від початку повномасштабної війни втрати Російської Федерації складають:

особового складу - 495 070;

танків - 7605;

бойових броньованих машин - 14 699

й не тільки.

Лише за минулу добу наші бійці ліквідували ще 1380 російських терористів, більше десятка танків та 42 артилерійські установки.

Зокрема нещодавно прикордонники показали невдалу спробу форсування ворожої піхоти біля Вовчанська.